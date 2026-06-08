近藤心音フリースタイルスキー女子スロープスタイル、ビッグエアで2022年北京、今年2月のミラノ・コルティナ両冬季五輪代表の近藤心音（23）＝オリエンタルバイオ＝が8日、現役引退を表明した。自身のインスタグラムに「体と心を守るためにも、身を削る挑戦はここまでだなと感じました」と記した。長野県出身。五輪は2大会とも練習中の膝のけがによって欠場を余儀なくされた。無念の結果だったが「もうやり残したことは何もな