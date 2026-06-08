【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝阿部真司】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は７日、イスラエル北部に弾道ミサイルを発射した。イスラエルが報復攻撃して交戦となり、８日も応酬が続いた。交戦は４月の停戦以来初めてだ。トランプ米大統領はＳＮＳで攻撃の即時中止を呼びかけ、イランとイスラエルは８日午後、それぞれ攻撃を停止したと発表したが、停戦を維持できるかどうかは予断を許さない。イスラエル軍などによる