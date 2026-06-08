​2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」のリリースを記念して、スポニチ東京本社でソロインタビューを受けたピュアリーモンスターの百瀬安由未。かつて客席から舞台を見上げていた少女が、声優、そしてアイドルの世界でどのように向き合ってきたのか。覚醒していくまでの物語を届ける。（「推し面」取材班）スポニチ東京本社の机の上。手元に置いた百瀬のスマホ通知音が鳴る。「ごめんなさい、通知すぐオフにしますね」