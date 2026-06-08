サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向け、合宿地のメキシコ・モンテレイで現地7日にU-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。森保一監督は「すごく良かった」と手応えを語りました。この日の試合はスターティングメンバーや出場選手などの詳細は非公表。結果と得点者のみが公開され、鈴木淳之介選手と塩貝健人選手の得点により2-1で勝利しています。日本代表は4年前のカタールW杯、ドイツとの大会初戦の6日前に