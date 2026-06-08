「明日を生きる活力となるような舞台になるように、みんなで力を合わせて誠心誠意、舞台に向かっていく」歌舞伎俳優の市川團子が5日、都内で行われたスーパー歌舞伎『もののけ姫』の製作発表会見に登場。同作への熱い思いを伝えた。市川團子○「今回は祖父がいない状態での、初めてのスーパー歌舞伎の新作」スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、スタジオジブリの宮崎駿監督による不朽の名作『もののけ姫』を壮大なスペクタクルとダイ