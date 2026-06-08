俳優の一ノ瀬ワタルと女優の夏帆が8日、都内で開催された映画『四月の余白』完成披露舞台あいさつに、上阪隼人、山崎七海、吉田恵輔監督と共に出席。夏帆が一ノ瀬の魅力を語った。【写真】かわいい！夏帆、全身ホワイトコーデで登壇本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに