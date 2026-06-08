◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）２１年ぶり６度目の出場の北九州市大（九州六大学）が、３年ぶり３度目出場の花園大（京滋大学）を３―２で下した。エース右腕・山下薫輝（４年）が６回１失点１１奪三振と快投。巨人・坂本勇人内野手（３７）の大ファンで、憧れの存在と同じ東京ドームで躍動し、同校を大会２２年ぶりの勝利へと導いた。＊＊