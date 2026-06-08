女子カーリングでロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が夫婦ショットを公開した。吉田は８日、自身のインスタグラムに「久しぶりに夫婦写真を撮っていただいた」と記し、一枚の夫婦ショットをシェア。キャップとサングラスを身に着けた夫と寄り添い、爽やかな笑顔を浮かべる自然の中でのショットを披露した。この投稿にファンからは