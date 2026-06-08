グラビアアイドルとしても人気の声優・井口裕香が7日、自身のインスタグラムを更新。「通り名」についての考えをつづった。 【写真】むちむちスタイルだけじゃない！つや髪も自慢です 7月発売の写真集の撮影風景とともに、「この世には、『ケツ番長』とか『尻職人』とか誰が言い出したのか通り名がたくさんあるからわたしも今日から『おちり大先生!』で～すって、勝手に名乗っちゃおうかな」と宣言。「発売記念イベ