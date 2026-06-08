実業家としても活躍する女優でモデルの新田さちか(27)が7日、自身のインスタグラムを更新。個性的なファッションを披露した。 【写真】びっくりするほど開いてる！社長自ら魅せるファッション 「実は夏に着たいドレープロンT」とつづり、背中側が大きく垂れ下がるように開いたドレープのロングTシャツを着こなす動画を公開。「柔らかくて気持ちいい＆冷感素材で伸縮性も高いから腕の紫外線を気にせず着られる