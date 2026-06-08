RB大宮の新監督にナルシス・ペラッチ氏が2年契約で就任へ移籍情報に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は6月8日、自身のXでJ2の監督人事について言及した。ユルゲン・クロップ氏が日本のRB大宮アルディージャに新たな指揮官を招聘する状況について、「新監督としてナルシス・ペラッチを任命する寸前である」と伝えている。ロマーノ氏によると、クロップ氏が日本のクラブの新たな指揮官選びに直接関与している