北海道旭川市で女子高校生を殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察が懲役27年を求刑しました。内田被告は、裁判の最後に、「今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」などと述べました。◇殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）の結審を迎えた裁判員裁判で、命を奪われた女子高校生の父親が法廷に立ちました。被害者女子高校生の父親「事件の全容を知らされた時、警察から告げられる内容に耳を