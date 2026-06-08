実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、正直者は損をすると思う理由についてつづった。ひろゆき氏は「今の時代って、『正直であること』は損なのかね。。。」と投稿。また「嘘が上手い、誤魔化しが得意って人が成功者に多い」と私見を展開していた。これに「最後は正直者が勝つ」というコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「そうあって欲しいんだけど、嘘つきの逃げ切りを目にする