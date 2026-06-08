西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。筋肉トレーニングを始めて1年9か月が経ったことをファンへの感謝も交え報告しました。【写真を見る】【 西川忠志 】父・西川きよし氏の“名言”用いて「筋トレ始めて1年９ヶ月経ちます」「これからも小さなことからコツコツとやっていきます」筋トレ継続宣言西川さんは、「皆様いつもありがとうございます」と書