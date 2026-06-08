フリーアナウンサー・石井亮次がＭＣを務めるＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」が８日、放送され、大久保佳代子らとともに、ミス・ユニバース世界大会で２位に輝いたモデルがコメンテーターとして出演した。２００６年のミスユニバで準ミスに輝いた知花くらら（４４）で、６歳と４歳の女の子の母となり「２児の母」と紹介された。黄色いボウタイブラウスに黒っぽいロングスカート、ポニーテール風にした