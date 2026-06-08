タレントのpecoが、7歳の長男とともにアメリカの「ウォルト・ディズニー・ワールド」を訪れたことを明かし、最新の親子ショットを披露し話題を呼んでいる。【映像】「ryuchellにしか見えない」息子との親子ショット（複数カット）これまでにも、長男・リンクくんとの日常をInstagramに投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットでは「ちっちゃい ryuchel