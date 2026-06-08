東京・晴海フラッグで“白タク”行為の取り締まりが行われた。周辺では外国人観光客を対象とした無許可営業が問題となっていて、警視庁は注意喚起とともに、今後も取り締まりを強化する方針。晴海フラッグで“白タク”行為の取り締まり東京・中央区の再開発地区「晴海フラッグ」で“白タク”行為の取り締まりが行われた。警視庁と国土交通省が合同で取り締まりを行ったのは、東京オリンピック・パラリンピックの選手村の跡地を再開