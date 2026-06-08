犬が『他人に興味を持つ』心理4選 愛犬が他の人をじっと見つめて何だか気まずい…。そういった経験はありませんか？実際、犬の行動学研究では、犬は他人を見つめて情報収集や安全確認をしていることが明らかになっています。なぜ犬は他人に興味を持つのでしょうか？ 1.「遊んでくれるの？」とワクワク 犬が他人に興味を持って近づく心理として「あの人、一緒に遊んでくれないかな」と、期待を込めて見つめていることが