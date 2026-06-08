「帰るよ」と言われてしまった、公園が大好きすぎるワンコの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「永遠の3歳児ｗ」「可愛すぎますねー」といったコメントが寄せられています。 【動画：公園が大好きな犬に『帰るよ』と伝えた結果→嫌がりすぎて…子どものような『駄々のこね方』】 強い意志で帰宅拒否！ Instagramアカウント「bon.bonstagram」に投稿されたのは、