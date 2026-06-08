要注意！見過ごせない犬の超危険なおしっこ 赤いおしっこ 赤いおしっこはいわゆる「血尿」の可能性が高く、素人であっても一発でおかしいと気づくことができます。血尿は泌尿器系の病気など内科的な問題の場合もあれば、尿道やペニスが傷ついているなどの外科的な怪我による場合もありますが、いずれにしても放置しておくと悪化が懸念されます。 透明なおしっこ 犬のおしっこの色が薄くなるのは、水をたくさん飲んだ