高校サッカーです。インターハイ新潟県予選の決勝が6月7日に行われ、新潟明訓が8大会ぶり8度目の優勝を決めインターハイ全国大会への切符を手にしました。決勝は、インターハイ予選4連覇中の緑のユニフォーム帝京長岡高校と8年ぶりの優勝を目指す赤のユニフォーム新潟明訓高校の一戦となりました。最初のチャンスは、帝京長岡。右サイドで22番の秋山陽登がドリブルで仕掛け、クロス。合わせた