コンビニチェーン『セブン-イレブン』に、日本各地のご当地麺が登場する。2026年6月9日から販売されるのは愛知県、広島県、山形県の麺。いったいどんな味わいなのか。愛知・広島・山形のご当地麺発売6月9日〜2026年6月9日（火）より全国の『セブン-イレブン』で順次発売されるのは、愛知の「冷しおろしきしめん 海老天と野菜バラ天」、広島の「辛口つけだれで食べる広島つけ麺」、そして山形の「若鶏の冷たい肉そば」の3種だ。日
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