かつてレアル・ソシエダで久保建英と共闘した元ポルトガル代表FWのアンドレ・シウバが日本を訪れたようだ。現在、スペイン１部のエルチェでプレーする30歳は６月８日、自身のインスタグラムを更新。「Arigatō,Japan」と綴り、伏見稲荷大社の千本鳥居を歩く様子や鹿と触れ合う姿など、来日中の写真を複数枚投稿した。この投稿にはファンから「アンドレ、日本に来てくれてありがとう！」「ようこそ日本へ！」「また来てく