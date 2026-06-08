スペイン代表FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が、自身初のワールドカップへの意気込みを示した。7日、国際サッカー連盟（FIFA）の公式サイト『FIFA.com』がコメントを伝えている。欧州予選を5勝1分無敗という成績で終え、13大会連続17度目のワールドカップ出場を決めたスペイン代表。2023年から指揮を執るルイス・デ・ラ・フエンテ監督のもとではUEFAネーションズリーグとEURO2024を制覇しており、今大会では優勝