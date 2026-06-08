自律神経は、ライフステージによってリズムがあるといわれています。加齢にともない自律神経の働きにも大きく影響があると考えられているのです。つまり、自律神経の乱れを引き起こすのは、日々のストレッサーや不規則な生活習慣だけではないということです。特に10代〜20代の若い頃は、副交感神経の働きが強いため、多少の無理や夜更かしをしても、一晩ぐっすり眠ればすぐに回復します。寝ている間は副交感神経が優位になるからで