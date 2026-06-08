全身で感じた「利家公への愛」と、お祭りの重み第75回金沢百万石まつりが開催され、前田利家公役を俳優の大東駿介さん、お松の方役を俳優の菅井友香さんが務めました。多くの観客を魅了した百万石行列を終え、二人が石川県への熱い思いを語りました。「本当に貴重な時間でした」と、大役を終えた大東駿介さんは感慨深げにそう切り出しました。大東駿介さん「楽しいなと思いながらも、ただ『楽しい』という言葉では済まないような時