俳優の能條愛未さんは6月7日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開しました。【写真】能條愛未の美し過ぎるウエディングドレス姿「ずっと夢だったファーストミート」能條さんは「エマリーエ ヘップバーンドレス贅沢にオートクチュールで、私のサイズにピッタリと合うように一ミリ単位で調整して縫い上げていただきましたまさに世界にひとつしかないドレスです」とつづり、5枚の写真と1本の動画を公開しました。