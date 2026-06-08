キリンビールは、ウイスキーの熟成とともに消費者の人生に寄り添うことで、忘れられない乾杯を提供するサービス「人生を共に生きるウイスキー」の事業を開始する。同サービスは、専用サイトにおいて6月29日から数量限定で抽選販売を開始する。また、公式LINEのお友だち登録をした人を対象に、6月26日から数量限定で先行販売を実施する（先着順での販売）。6月2日には起案者である同社 マーケティング部 事業創造室の小島亨介氏が、