新年度がスタートして間もないこの時期は、多くの企業で新しい年の健康診断が開始される。一方で、異動や新生活の始まりなどのタイミングでもあることから、環境や生活リズムの変化で気づかないうちに体に負担がかかり、体調に影響をおよぼしやすい時期でもある。健康診断の結果から確認できるさまざまな項目の中には、代謝性疾患の兆候を把握するための指標となるものも含まれている。そこで、日本ベーリンガーインゲルハイムは、