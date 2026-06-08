携帯電話が普及していなかった時代、車に閉じ込められてしまった私。【まさかの結末】「ホンマにあかんヤツやコレ」。助けを求めた私は、見知らぬ人の車に乗せられた事故で谷に落ち、周りには誰もいない。絶体絶命の状況だった。――大阪府在住の50代女性・Cさんの実体験。＜Cさんからのおたより＞35年前の冬、長野県にスキーに行きました。レンタカーを借りて、スキー場に向かっていた時スリップしてしまい、谷に落ちてしまいまし