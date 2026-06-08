「さくらんぼと苺のショートケーキ」菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国161店舗（6月5日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」において、その時期においしいさくらんぼを産地直送し、新鮮なまま店内で仕立てた「さくらんぼスイーツ」を、6月5日から期間限定、数量限定で販売する。なお、とれたての農産物を使用しているので、販