「導入美容液」100mlハンズは、ハンズオリジナル発酵スキンケアブランド「HACCO（ハッコウ）」をリニューアルした。その第一弾として、いつもの手入れにプラスするだけで肌なじみをよくする「導入美容液」を、6月6日からハンズ各店および公式ネットストアで販売を開始した。新登場の「導入美容液」は洗顔後すぐの肌に使用することで角質層まで潤いの通り道を整え、次に使うスキンケアの浸透をサポート。初めての人でも手に取りやす