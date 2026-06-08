俳優の三嶋健太が8日、自身のXがを更新。衝撃価格のコーヒーを購入したことを報告した。【写真あり】三嶋健太が購入した見るからに超高級そうなコーヒー三嶋はXで高級そうなコーヒーの写真を公開。そして「まてまてまて…！！！嘘やろ、、」とポスト。続けて「銀座の珈琲店で、オススメ聞いて、世界で取れる貴重な豆で、っていう説明を受けて、それでお願いします！って言うたら…値段見るの忘れてて引くに引けず」と続くレシ