長引く物価高の中、学生たちにうれしい取り組みが行われています。栄養バランスのよい食事を取ってほしいと、朝ごはんを100円で提供している大学があります。今朝、熊本市西区にある崇城大学に行ってみると…食堂に学生たちが続々と集まり、食券を購入していきます。■園田貴央アナウンサー「朝8時の崇城大学です。学生たちが待っているのは、『朝食』です」大学では定食スタイルの朝食を、なんと100円で提供しています。■