TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜後7：00）が8日に放送され、今年2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんの映像が流れると、SNSには早すぎる死を惜しむコメントが多数上がった。【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様この日は「青春ソング」3時間スペシャル。「あなたの青春ソングは？」という調査の40代・50代編にLUNA SEAの代表曲のひとつである「ROSIER」があがり