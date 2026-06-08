大手日用品メーカーのユニ・チャームは、中東情勢による原油価格の高騰などを受けて、生産拠点を除く国内外の社員およそ1万6500人を対象に、働き方を見直したということです。ユニ・チャームは今年5月から、国内や海外への出張を半分に削減しているということです。航空運賃をめぐっては、燃油サーチャージが急上昇していて、一部をリモート会議に切り替えることで、数億円の経費削減につながるとしています。また、燃料や電力の削