【漫画】本編を読む生き物を飼っても、すぐに懐いてくれるとは限らない。守りたいその相手にとって、自分はまだ“怖い存在”でしかないことだってある。『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）は、ひ弱で繊細な「ニンゲン」を飼うことになった異形の魔人の奮闘を描くコミック。ペットを迎える喜びをはじめ、飼い主とペットが信頼関係を築く難しさも描かれるところが、本作の大きな魅力だ。この物語は、ニンゲンを拾い、飼い