昨今、日本銀行の措置により、金利が上昇局面を迎えています。この動きは私たちの生活、特に住宅ローンに大きな影響を及ぼします。現在、多くの人が選んでいる住宅ローンの「変動金利型」は市場の動きを直接受けるため、今後の返済額がどうなるのか不安に感じる人は多いのではないでしょうか？ 本記事では、金利上昇が住宅ローンに与える影響や、知っておくべき負担軽減のルールを分かりやすく解説