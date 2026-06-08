1万円札の顔としてすっかりおなじみになった幕末〜昭和期の経済人・渋沢栄一。系図研究者の菊地浩之さんは「渋沢は第一銀行など企業を多数立ち上げたが、限られた資金は他の会社設立のために充て、企業の株式を保有し続けて支配下には置かなかった」という――。※本稿は、菊地浩之『財閥と閨閥』（角川新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社渋沢栄一と後妻の兼子夫人（右端）、長男篤二（栄一の左後ろ）ら家族。渋