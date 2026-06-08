Ｆ１モナコ・グランプリ（ＧＰ）決勝が７日に行われ、フェラーリのルイス・ハミルトンが今季最高タイとなる準優勝の快走を披露。レース後に、交際後初めてサーキットに来場した恋人で世界的スターのキム・カーダシアンによる?サポート?を絶賛した。伝統の舞台はクラッシュやペナルティーが続出する大乱戦となったが、ハミルトンは執念の走りで２位を死守。圧倒的な速さを見せるキミ・アントネッリ（メルセデス）に続く位置で見