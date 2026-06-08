仕事のデキる人はどこが違うのか。経営アドバイザーの萩原雅裕さんは「計画を立てるスピードが違う。作業の速さだけで2倍3倍の差はつかないが、準備の速さで簡単に10倍ほどの差が生まれる」という――。※本稿は、萩原雅裕『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／grinvalds※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／grinvalds■時間を確保しても