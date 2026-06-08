日本共産党の小池晃書記局長は８日、国会内で会見。高市早苗首相の陣営が昨年１０月の自民党総裁選などで他候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題に言及した。ＩＴ会社代表の松井健氏は７日までに、共同通信社のオンライン取材に応じ、総裁選で高市首相を当選させる目的で小泉進次郎防衛相を「操り人形」などと批評する動画を独自の人工知能（ＡＩ）ソフトで作成、投稿したと証言。高市首相の秘書からは「小泉氏を逆転