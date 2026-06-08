6月10日（水）に大井競馬場で行われる、東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）の枠順は下記の通り。羽田盃を圧勝、ダート二冠がかかるフィンガーは6枠12番から。同2着のロックターミガン、4着リアライズグリントなどJRA勢は強力。別路線からはユニコーンS快勝のシルバーレシオがおり、堅い決着が予想される。注目の発走は20時05分。【羽田盃】戸崎圭太騎乗フィンガーが逃げ切りV…ダート三冠初戦を制す強力なJRA勢1枠1番サンラザー