本格的な肌見せシーズンに突入して、あせっているコ、集合...！今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、夏の清潔感を保つために大切な「汗＆ニオイケア」アイテムをご紹介します。夏でもぷりかわ女子を維持できるケアを要チェック♡気になる夏の身だしなみ【汗＆ニオイ予防】で沼清潔感は、まわりの人に対して好印象を与えるだけでなく自分が心地よくいられるためにも必要なもの。いつでもごきげんでいられるよう、外出先