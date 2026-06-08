小島秀夫の右脳が大好きなこと＝○○○○⚫︎を日常から切り取り、それを左脳で深掘りする、未来への考察＆応援エッセイ「ゲームクリエイター小島秀夫のan‐an‐an、とっても大好き○○○○⚫︎」。第38回目のテーマは「内視鏡決死圏」です。僕は、ベッドに座り、喉を麻痺させるゼリー薬を口に含む。十秒程数えてから、いっきに飲み込む。左肩を下にして、腰を奥の壁につけるように、横になる。看護師から位