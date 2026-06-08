ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンの年間表彰式が８日、都内で行われ、神戸のティエナン・コストリー（２５）がフランカーでベスト１５に初選出。ベストタックラーとのダブル受賞を果たした。２０２３年に神戸に入団した２５歳は「世界レベルの選手と一緒に並べて光栄です。同じようなパフォーマンスができて、本当にうれしい」と喜びをかみ締めた。コストリーは今季、レギュラーシーズン（ＲＳ）第１節を除く