◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦関大１―０北海学園大（８日・東京ドーム）２年連続の出場となった北海学園大（札幌学生）は、関大（関西学生）に敗れて初戦敗退となった。今秋ドラフト候補左腕の関大・米沢友翔投手（４年＝金沢）に対し、打線が８回まで３安打に封じられ、１０三振を奪われるなど沈黙。投手陣が粘って接戦に持ち込んだが白星はつかめず、島崎圭介監督（５４）は「（打線が