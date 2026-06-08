県高校総体のサッカー決勝が8日に行われ、男子は松本国際、女子は佐久長聖が優勝を果たしました。男子の決勝は、松本国際と市立長野がぶつかりました。7年ぶりのインターハイ出場を目指す松本国際は、持ち前のハードワークでボールを奪い、チャンスをつくります。一方、9年ぶりの出場を目指す市立長野は、得意のパスサッカーで相手の守備を翻弄します。拮抗した試合を動かしたのは松本国際、