防府競輪場のF2は初日を終えた。ガールズの5R。前受けからの組み立てで3着の普久原美海（21＝栃木）。「太田（美穂）さんの上昇に対応できなかった。番手に飛びつければ良かったんですけどね」と苦笑いだ。次回に地元・宇都宮ミッドナイトが控える身。「いい枠が欲しいし点数を少しでも上げたい」と貪欲な姿勢を見せた。