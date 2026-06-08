九州電力子会社の九州電力送配電（福岡市）は８日、契約者名や住所など最大１０９０万件分の顧客情報を保存した外部記憶媒体を紛失したと発表した。九州全域の電気契約者ほぼ全てにあたる規模という。現時点で情報流出は確認されていないが、無断持ち出しの可能性があるとして福岡県警に被害届を提出している。発表によると、保存していたのは、九州電力や新電力会社と契約を結んでいた個人・法人や、引っ越しなどの手続きをし